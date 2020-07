Covid-19, due nuovi contagi a Salerno città: tre in provincia (Di martedì 14 luglio 2020) Covid-19: muore donna di Battipaglia, si aggrava l'anziano nocerino 14 July 2020 Salgono a sette i casi positivi al Covid-19 nella città di Salerno . Nelle ultime ore, infatti, altre due persone sono ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Coronavirus il bollettino di oggi 14 luglio: 114 nuovi casi, 17 decessi e 335 guariti la Repubblica Napoli, Covid nel campo rom di Scampia: positiva 17enne incinta al settimo mese, tamponi a tappeto

LEGGI ANCHE Covid, il bollettino della Calabria: «31 positivi, più 26 migranti». Bufera sui social Il ricovero ospedaliero per la minore, che è al settimo mese di gravidanza, sarà dunque sincronizzato ...

Bollettino c oronavirus, in Italia calano i nuovi casi (114) ma aumentano i morti (17). Otto regioni a contagio zero

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime ...

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime ...