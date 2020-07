Bayern Monaco, Rummenigge: “Sarà un mercato oculato e basato sulle tre esse” (Di martedì 14 luglio 2020) Il direttore sportivo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha concesso un’interessante intervista a France Football in cui ha parlato di temi legati al calciomercato, spiegando come il club tedesco non sia disposto a fare follie in un momento delicato come quello del post-Covid: “Le conseguenze dello stop si sentiranno nella prossima stagione. Tutti avranno perso qualcosa, il problema è che nessuno sa per quanto tempo sarà ancora necessario giocare senza pubblico. Spero alla fine dell’anno, è improbabile già il 18 settembre. Come tutti, cercheremo di fare un mercato oculato. Dobbiamo migliorare la squadra con il talento, con le stelle. A differenza del PSG, noi non abbiamo Mbappé e Neymar, ma portiamo nei nostri cuori le tre S: ... Leggi su sportface

