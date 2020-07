Ritiene il Coronavirus una bufala e partecipa ad un Covid party in Texas: morto a soli 30 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Si torna a parlare di Covid party oggi 13 luglio, con tanto di notizia tragica che abbiamo verificato e che al momento dobbiamo darvi come autentica, almeno stando ai riscontri che giungono direttamente dal Texas, negli USA. Una vicenda che in qualche modo ci fa tornare a quella riportata stamane, con teorie negazioniste (per non dire complottiste) che in alcune circostanze possono avere risvolti tragici. Ecco perché bisogna ricostruire con precisione quanto avvenuto di recente. La storia del negazionista che ha partecipato ad Covid party negli USA prima di morire Una ricostruzione dettagliata arriva direttamente dal New York Times. In pratica, Un uomo di 30 anni che credeva che il Coronavirus fosse una bufala, ha ... Leggi su bufale

MircoSimeoni : RT @Deiana_Luca9: La finiamo con sta scemenza delle piazze e delle movide ? Se si ritiene che la prudenza non è mai troppa, perchè si sta f… - Deiana_Luca9 : La finiamo con sta scemenza delle piazze e delle movide ? Se si ritiene che la prudenza non è mai troppa, perchè si… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Secondo #TermometroPolitico il 58,4% degli italiani pensa che #migranti che sbarcano in #Sicilia, siano portatori di c… - rrico_e : RT @GiancarloDeRisi: Secondo #TermometroPolitico il 58,4% degli italiani pensa che #migranti che sbarcano in #Sicilia, siano portatori di c… - cdaria1 : RT @GiancarloDeRisi: Secondo #TermometroPolitico il 58,4% degli italiani pensa che #migranti che sbarcano in #Sicilia, siano portatori di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiene Coronavirus Ritiene il Coronavirus una bufala e partecipa ad un Covid party in Texas: morto a soli 30 anni Bufale.net Sbarchi continui in Sicilia e Calabria, il governo cerca una nuova nave per la quarantena dei migranti

Per arginare la «situazione esplosiva» degli arrivi di migranti positivi in Calabria, la presidente della Regione Jole Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli di intervenire, minacc ...

PUMA lancia la nuova collezione Unity

La donazione di PUMA supporterà direttamente il lavoro globale dell'OMS per aiutare i paesi a prevenire, rilevare e rispondere alla pandemia di COVID-19. PUMA ritiene che sia importante aiutare a ...

Per arginare la «situazione esplosiva» degli arrivi di migranti positivi in Calabria, la presidente della Regione Jole Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli di intervenire, minacc ...La donazione di PUMA supporterà direttamente il lavoro globale dell'OMS per aiutare i paesi a prevenire, rilevare e rispondere alla pandemia di COVID-19. PUMA ritiene che sia importante aiutare a ...