Quanti punti mancano alla Juventus per vincere lo Scudetto? (Di lunedì 13 luglio 2020) La Juve intravede la linea del traguardo. mancano 6 giornate al termine della Serie A e i bianconeri stanno iniziando a cucirsi nuovmanete sul petto il simbolo dello Scudetto, pratica che avviene ormai da 8 anni consecutivi. La Juventus sta per vincere il 9° Scudetto consecutivo (record incredibile, mai accaduto nel nostro calcio). mancano 11 punti alla Vecchia Signora per festeggiare l'ennesimo trionfo in Serie A, sarebbe il primo nella carriera per Maurizio Sarri. Juventus v Bologna FC -... Leggi su 90min

Brozovic multato e non più inamovibile. E Conte sacrifica un altro pilastro

L'ammontare della multa è stato di 100.000 euro, ma ci sarebbe anche dell'altro. Oltre tale episodio infatti la società non sarebbe così convinta di continuare a puntare sul giocatore. Questo a causa ...

Santopadre: “Matteo è più forte dopo il lockdown”

Secondo me il calcolo che mantiene i punti degli ultimi 22 mesi dà la tranquillità ... mostrato in buona condizione effettivamente per quanto possono valere... “ Sì, sì è vero.

