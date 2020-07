Ischia: Bambino in Preda alle Convulsioni Salvato dalla Guardia Costiera in Mare Aperto (Di lunedì 13 luglio 2020) Il bimbo di sei anni si trovava in barca a largo di Ischia assieme alla madre, l’intervento provvidenziale della Guardia Costiera lo ha Salvato. Un bimbo di 6 anni si trovava in un’imbarcazione a largo del Golfo di Napoli quando avrebbe iniziato a soffrire di Convulsioni. Assieme a lui fortunatamente c’erano i genitori, che hanno allertato immediatamente il 118. Per aiutare il piccolo è stata inviata una motovedetta della Guardia Costiera che è giunta in soccorso della famiglia prima che fosse troppo tardi. In aggiunta ai militari si è unito all’emergenza un medico che si trovava su un’altra barca, portando così un’ulteriore aiuto per salvare il Bambino. In ... Leggi su youreduaction

