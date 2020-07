I vaccini provocano aborti spontanei? Così i No-vax mettono a rischio la salute di madri e neonati – L’analisi delle ricerche sul tema (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ci avete segnalato nuovi post No-vax riguardanti elenchi di studi che dimostrerebbero stavolta un collegamento tra vaccini e aborti spontanei o parti prematuri. A questi si adattano anche casi di cronaca, come quello che riguarderebbe una donna che ha denunciato l’interruzione colposa della sua gravidanza, con un medico e un infermiere della Usl di Foligno indagati. Con la corsa al vaccino contro la Covid-19 e i timori di una possibile introduzione dell’obbligo per garantire una copertura adeguata, i movimenti No-vax appaiono più agguerriti m, come vedremo, dati e metodi sono sempre gli stessi. E alla fine non riescono mai a dimostrare niente. Indice: Le nostre analisi ... Leggi su open.online

