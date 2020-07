Gaia e Camilla investite, al via il processo contro Genovese: escluso un testimone (Di lunedì 13 luglio 2020) Sette mesi dopo i drammatici fatti accaduti in Corso Francia, è iniziato il processo a Pietro Genovese. Il giovane figlio del regista Paolo, quella sera investì e uccise due ragazze di 16 anni: Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Al centro dell’udienza ci sarà la maxi-perizia richiesta per far luce sulle dinamiche dell’incidente, ma non sarà invece sentito un testimone della difesa. Dopo la prima udienza, le madri delle giovani si sono dette deluse e infastidite. Uccise in Corso Francia: inizia il processo Ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato Pietro Genovese, che potrà così avere uno sconto di un terzo della pena che sarà decisa al termine della fase processuale. La prossima udienza, riportano le ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Camilla Non trova sollievo il dolore dei genitori di Gaia e Camilla, le ragazze uccise a Corso Francia. Genovese non era in aula Farodiroma Morte investite: genitori, sofferenza

Corso Francia, Genovese assente a processo: la rabbia dei genitori

Il giovane figlio del regista Genovese ha scelto il rito abreviato dopo che nei pressi di Ponte Milvio aveva travolto e ucciso due adolescenti. Era la notte tra il 21 e il 22 dicembre quando nella not ...

