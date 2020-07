«È stata la mano di Dio»: Maradona pronto a far causa a Sorrentino e Netflix per il prossimo film del regista (Di lunedì 13 luglio 2020) Non è la trama di un film, ma è vita vera: Diego Armando Maradona sta pensando di fare causa al regista Paolo Sorrentino. Ma non solo a lui, anche a Netflix. Il motivo del dissapore nascerebbe dal prossimo film del regista de La Grande Bellezza che girerà proprio per il colosso dello streaming e che si intitola È stata la mano di Dio. Secondo l’avvocato del calciatore Matias Morla, Sorrentino e Netflix avrebbero usato l’immagine del calciatore senza che l’interessato avesse mai dato il permesso di farlo. Morla ha dunque minacciato una causa per uso senza permesso di un marchio registrato. ANSA/ETTORE ... Leggi su open.online

