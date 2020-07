Covid-19, record di contagi nelle ultime 24 ore: l’annuncio dell’OMS (Di lunedì 13 luglio 2020) Covid-19, record di contagi nelle ultime 24 ore: l’annuncio dell’OMS. Sono 230.000 i nuovi positivi a livello mondiale, dato mai registrato prima Più di 230.000 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati ieri nel mondo, facendo segnare un nuovo record negativo dallo scoppiò della pandemia. Ad annunciarlo è stata l’OMS attraverso una nota ufficiale. Il … L'articolo Covid-19, record di contagi nelle ultime 24 ore: l’annuncio dell’OMS proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

