Così è cambiato il modo di drogarsi. Un medico analizza il terribile caso di Terni (Di lunedì 13 luglio 2020) Terni, 13 lug – Di tanti fatti di cronaca legati alla droga, sicuramente quello di Terni è uno di quelli che apparentemente ha meno senso. Sarebbe prematuro capire che cosa sia successo, soprattutto quale fosse l’intenzione dei due ragazzi che sono morti, ma almeno si può ragionare sui fatti e sugli oggetti. L’ossicodone: “l’eroina di campagna” oggi arriva in città Innanzitutto, il fatto si inserisce in una “tendenza” emergente, in Usa già dilagante da qualche anno, riguardante l’uso di oppiacei farmaceutici usati impropriamente o adattati all’uso come droghe. In Usa l’ossicodone ha raggiunto e superato in alcune zone la vecchia eroina. Un tempo surrogato dall’eroina nelle zone rurali o meno urbanizzate (e noto come lo stupefacente “da ... Leggi su ilprimatonazionale

cascipatrizia : @Agnese73186871 @AzzolinaLucia Ma é così che si fa! Non si possono avere le stesse abitudini, sarebbe un invito a n… - kxbxlee : Ho dato il mio profilo xbox al mio boy: mi ha cambiato tutte le impostazioni di Apex. Io son tipo così: - _missmessyhair : RT @smalltimedreams: |||TOP 40 LARRY FAN FICTION (ITALIANE)||| Avete votato voi e così è la classifica. Io non ho cambiato nè tantomeno tr… - iambadatpoems : RT @torigemele: quando hai la memoria piena così elimini 20 app, 3000 foto e 450 video ma non è cambiato niente: - eastmaniano : RT @torigemele: quando hai la memoria piena così elimini 20 app, 3000 foto e 450 video ma non è cambiato niente: -

Ultime Notizie dalla rete : Così cambiato Palermo, la beffa del biglietto unico: “Così non conviene” La Repubblica