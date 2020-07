Coronavirus, tutti i DATI di oggi in Italia: la ritirata del Covid-19 continua, sempre meno positivi e ricoverati (Di lunedì 13 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 13 morti, 232 guariti e 169 nuovi casi. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.230 casi totali 34.967 morti 194.928 guariti La buona notizia arriva dai DATI ospedalieri: i nuovi casi, infatti, sono tutti asintomatici, e non ci sono nuovi ricoveri. Il numero dei pazienti attualmente positiv al Covid-19 è sceso a 13.157 soggetti. Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: La tabella con tutti i DATI Regione per Regione: L'articolo Coronavirus, tutti ... Leggi su meteoweb.eu

Il vaccino indiano In totale, sei società indiane stanno sviluppando vaccini per il Covid-19 e, la scorsa settimana ... entro il 15 agosto 2020, dopo che tutti gli studi clinici saranno stati ...

Istat e Italia: sanità, lavoro, ambiente e quadro economico

CAPITOLO 2 – Sanità e salute di fronte all’emergenza COVID-19. CAPITOLO 3 – Mobilità sociale ... in cui la famiglia ha rappresentato un rifugio sicuro per molti, ma non per tutti. Le restrizioni non ...

