Coronavirus, in calo i contagi in Italia (+169). In Sicilia nessun caso (Di lunedì 13 luglio 2020) Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da Coronavirus: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967... Leggi su feedpress.me

LaPresse_news : Coronavirus, nuovi contagi in calo: 169 - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Sono 169 i nuovi contagiati da #COVID19 nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13,… - CiaoKarol : Coronavirus, i dati delle ultime 24 ore in Italia: contagi in calo (169) e 13 morti. I positivi ancora sopra i 13.0… - robertopontillo : RT @rtl1025: ?? Sono 169 i nuovi contagiati da #COVID19 nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13,… - CiaoKarol : #Coronavirus, i dati delle ultime 24 ore in Italia: contagi in calo (169) e 13 morti. I positivi ancora sopra i 13.… -