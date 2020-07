Coronavirus, il Messico supera l’Italia per numero di morti. Stati Uniti, altri 60 mila contagi (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Messico ha superato quota 35 mila morti per il Coronavirus, superando l’Italia. Negli Usa non si arrestano i contagi, ormai a 3,3 milioni. I casi di Coronavirus in tutto il mondo continuano a mietere contagi e morti. Il Messico supera l’Italia Il Messico, nel frattempo, è diventato il paese al mondo con il quarto più alto bilancio di morti da Covid-19, davanti all’Italia, secondo i funzionari sanitari messicani. “Ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti in Messico“, si legge sull’account Twitter della presidenza messicana. In questa ... Leggi su newsmondo

repubblica : Coronavirus, il Messico supera l'Italia per numero di morti, quasi 60 mila nuovi contagiati negli Usa [aggiornament… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Messico supera l'Italia per numero di decessi - Affaritaliani : Coronavirus, Messico: registrati oltre 35 mila morti, supera l'Italia - Affaritaliani : Coronavirus, Messico: registrati oltre 35 mila morti, supera l'Italia - Claudia5Eu : RT @SkyTG24: Coronavirus, negli Usa quasi 60mila contagi in 24 ore. Messico supera l'Italia per vittime -