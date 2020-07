Clandestini positivi, ad Amantea arriva l’Esercito per presidiare il centro di accoglienza (Di lunedì 13 luglio 2020) Cosenza, 13 lug – Sale ancora la tensione ad Amantea, dove ieri i residenti sono scesi in piazza occupando la strada statale per impedire l’arrivo di 13 Clandestini pakistani positivi al coronavirus. Nella cittadina sul litorale tirrenico in provincia di Cosenza è arrivato l’Esercito, che presidia la struttura nella quale sono ospitati i Clandestini positivi al Covid-19 dopo lo sbarco avvenuto a Roccella Jonica. La decisione di schierare i militari arriva dopo una riunione tenuta ieri sera nella Prefettura di Cosenza che ha fatto il punto sulle criticità emerse dopo la dura protesta da parte della popolazione. Tensioni che non si sono ancora placate e per le quali i cittadini di Amantea hanno annunciato ulteriori azioni, ... Leggi su ilprimatonazionale

