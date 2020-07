Casarin: «Di questo passo si finirà per crearci i rigori, mirare su un braccio è facile» (Di lunedì 13 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Paolo Casarin. Il tema è quello dei rigori concessi per fallo di mano. Sostiene la necessità di correggere la regola in atto. Dice: «Fermiamoci prima di deragliare». E aggiunge: «Se una regola è sbagliata la si interpreta e si lavora per modificarla. Continuiamo questo processo, valutiamo le regole, interpretiamole in maniera chiara e sensata e cerchiamo anche di modificarle. Cos’è questo fortissimo rispetto delle regole? Se è necessario cambiare si cambia». Perché altrimenti c’è un rischio ben preciso. «Che i rigori finiamo per crearceli. Se basta un contatto di braccio non è così difficile che io provi a tirare sul braccio di ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Casarin questo Focolaio a Farra di Soligo, sindacati:'Linee guida da rivedere'. Oggi Treviso Focolaio a Farra di Soligo, sindacati:"Linee guida da rivedere"

FARRA DI SOLIGO-“Le linee guida della Regione sulle riaperture non scongiurano l’ingresso dei contagi nelle strutture per anziani, esponendo al rischio ospiti e lavoratori. Ciò che è successo all’Isti ...

7Days Eurocup: Umana Reyer Venezia nel Gruppo A

Il presidente Federico Casarin: «Il girone A a mio avviso è il più intrigante e complicato, ma anche il più affascinante. Ci sono Club di grande tradizione come Kazan, Badalona e Partizan e Club in gr ...

