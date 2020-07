A Milano arrivano i Green saturdays di That’s Vapore. L’iniziativa ecosostenibile in collaborazione con Unipd (Di lunedì 13 luglio 2020) Ormai da anni è chiaro a tutti che la direzione da prendere è quella della sostenibilità. Abbiamo il dovere di fare delle scelte e prendere delle decisioni “environment-oriented”, per salvaguardare il pianeta e anche noi stessi. Anche nel mondo del food c’è bisogno di essere responsabili: evitare di sprecare cibo, mangiare sano, inquinare il meno possibile. Per questo That’s Vapore, catena di ristoranti milanese specializzata in cucina naturale, in collaborazione con l’Università di Padova, ha deciso di lanciare i “Green saturdays”. Tutti i sabati a partire dall’11 luglio, il 50 per cento del ricavo dai piatti vegetariani consumati all’interno dei locali o ordinati tramite delivery verrà dedicato alla piantumazione di ... Leggi su newsagent

NonLeggi : RT @sabrellabella: @EttoreTreglia comunque non so se parlo a nome di tutti ma il Duomo di Milano noi razze inferiori non lo vogliamo rubare… - sabrellabella : @EttoreTreglia comunque non so se parlo a nome di tutti ma il Duomo di Milano noi razze inferiori non lo vogliamo r… - Zuccheronero71 : @GianniJ08 @forumJuventus Ne vorrei di questi ennesimi scudetti....a Milano li mettono insieme non arrivano ai nost… - LorenzoMaggi15 : @kappaespada @Tess_1966 Parlo di #Milano. Nei bar si vedono già da un pezzo, persone che si avvicinano al bancone s… - NicoFPrandi : Arrivano le Interviste Pagane! Le inaugura Marco Bestetti, Coordinatore dei Giovani di Forza Italia: dalle amminist… -