Nettuno, ritrovato l’ennesimo delfino morto sulla spiaggia (Di domenica 12 luglio 2020) Continua la triste escalation di delfini morti sul litorale laziale. Questa volta il ritrovamento è avvenuto a Nettuno, sulla spiaggia libera vicina al poligono militare. L’animale, un esemplare di stenella striata, era in forte grado di decomposizione, pertanto non è stato possibile determinare il sesso. A seguito della segnalazione dei bagnanti sono giunti sulla spiaggia il veterinario dell’Asl Roma 6, Luigi de Gregorio, la squadra della Guardia costiera di Anzio capitanata da Luca Giotta e la polizia locale di Nettuno. La situazione è piuttosto seria: infatti dall’inizio dell’anno ad oggi, sulla costa laziale, sono stati trovati ben 14 specie di animali. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, ritrovato l’ennesimo delfino morto sulla spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno ritrovato

Il Corriere della Città

Gli astri vi riservano una giornata di tutto rispetto favorita dalla buona posizione di Venere in Gemelli che vi assiste con il suo apporto di lucidità. In amore, potete godere dello splendido aspetto ...Per finire voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi presenti, che a causa di alcune assenze si sono ritrovati ad essere solo in 9 ... la squadra più blasonata del girone, i LIONS di Nettuno, ma non ...