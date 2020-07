Napoli-Milan 2-2, serata horror per Donnarumma: le pagelle (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli-Milan 2-2, partita ricca di emozioni quella del San Paolo, conclusa in pareggio con le reti di Theo Hernandez, Di Lorenzo, Mertens e Kessiè su rigore Il Milan reduce dalle esaltanti vittorie contro Lazio e Juventus è chiamato all’esame Napoli per continuare a inseguire la qualificazione in Europa League. Dopo un monologo degli azzurri nei primi minuti di gioco, sono però i rossoneri a passare in vantaggio grazie a Theo Hernandez dopo 20 minuti di gioco, con un bel tiro al volo su cross di Ante Rebic. Passano 15 minuti e il Napoli rimette i conti a posto, grazie a Di Lorenzo che è bravo a sfruttare l’occasione regalata da Donnarumma, incerto nel respingere un cross teso di Lorenzo Insigne. Il primo tempo finisce 1-1, risultato che viene ... Leggi su bloglive

Uno dei migliori Napoli di Gattuso - ma due distrazioni di troppo : 2-2 col Milan Uno dei migliori Napoli della gestione Gattuso . Gioca una gara generosa e intelligente contro il Milan che è una delle squadre più in forma del campionato, pochi giorni fa ha segnato quattro gol alla Juventus. Il Napoli non la vince ...

Uno dei della gestione . Gioca una gara generosa e intelligente contro il che è una delle squadre più in forma del campionato, pochi giorni fa ha segnato quattro gol alla Juventus. Il non la vince ... Finisce in parità tra Napoli e Milan - al San Paolo 2-2 Napoli (ITALPRESS) – La prima di Gattuso contro il Milan si risolve in un pareggio che lascia invariata la situazione della classifica nella zona Europa League. Al San Paolo il Napoli non va oltre il 2-2 contro la formazione rossonera e il ...

(ITALPRESS) – La prima di Gattuso contro il si risolve in un pareggio che lascia invariata la situazione della classifica nella zona Europa League. Al San il non va oltre il 2-2 contro la formazione rossonera e il ... Il Napoli impatta col Milan : 2-2 al San Paolo - la beffa del rigore Finisce in parità 2-2 Napoli-Milan. Al San Paolo passano prima in vantaggio i rossoneri con Hernandez al 20' del primo tempo, il pareggio del Napoli arriva al 34' con un gol di De...

