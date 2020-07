"Ho sentito parlare bene di Lei": Di Maio racconta l'incontro con la Merkel (Di domenica 12 luglio 2020) “Vi racconto uno scambio avuto con la cancelliera Angela Merkel durante la conferenza di Berlino quando -quasi nessuno lo sa- si è avvicinata e mi ha detto: ‘Io ho sentito parlare bene di lei Di Maio. Mi parlano bene del suo lavoro’. Insomma, è stata una cosa che era difficile da immaginare nella mia vita ed è stata un’altra cosa che mi ha colpito da ministro degli Esteri”.In una lunga intervista rilasciata al Foglio, che sarà pubblicata domani, la prima concessa dall’ex leader del M5s al giornale diretto da Claudio Cerasa, che con il M5s non è mai stato tenero, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ragiona a tutto campo, fa il punto sul ruolo dell’Italia all’estero, conferma il suo ... Leggi su huffingtonpost

La7tv : #inonda Lucia Azzolina (Ministra della scuola) su Salvini 'L'ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli inse… - PeterPandolfini : RT @HuffPostItalia: 'Ho sentito parlare bene di Lei': Di Maio racconta l'incontro con la Merkel - HuffPostItalia : 'Ho sentito parlare bene di Lei': Di Maio racconta l'incontro con la Merkel - Matteo19221 : @GIGGIONAPOLI @Carlo_bis @Letargo6 Di sicuro..hai mai sentito l oms parlare del problema covid in Cina o Africa? - shesdeanna : Mai come adesso che ho venti anni ho sentito così tanto il peso di essere donna in una società come questa. Sono fo… -

Ultime Notizie dalla rete : sentito parlare “Il più grande mercato nero di cui abbiate mai sentito parlare”: EFCTC svela dati preoccupanti, illegale quasi un terzo dei gas sul mercato I&FOnline Ferrari: il disastro di oggi è figlio del mancato addio a Vettel

Sorride Hamilton, è sempre lui il re, piange la Ferrari. Sono lacrime nervose, di rabbia. Sì, vien voglia di arrabbiarsi, speriamo che la stessa reazione ce l’abbia Mattia Binotto, il grande capo dell ...

Uomini e Donne | Pamela Barretta dopo la storia con Enzo Capo: “Ho paura”

Uomini e Donne | Pamela Barretta, recentemente intervistata dal magazine dedicato al Trono Over di Maria De Filippi, ha confidato della sua difficoltà di innamorarsi di nuovo dopo la delusione con Enz ...

Sorride Hamilton, è sempre lui il re, piange la Ferrari. Sono lacrime nervose, di rabbia. Sì, vien voglia di arrabbiarsi, speriamo che la stessa reazione ce l’abbia Mattia Binotto, il grande capo dell ...Uomini e Donne | Pamela Barretta, recentemente intervistata dal magazine dedicato al Trono Over di Maria De Filippi, ha confidato della sua difficoltà di innamorarsi di nuovo dopo la delusione con Enz ...