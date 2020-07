Caserta, figli costretti a lavorare in nero per ripagare i debiti dei genitori agli strozzini (Di domenica 12 luglio 2020) “Ci sono famiglie che mandano i loro figli e le loro figlie a lavorare per saldare i debiti” denuncia attraverso Avvenire il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone. Il fenomeno di raccapricciante usura sarebbe diffuso soprattutto nel Casertano, specifica De Simone, ma “è possibile che altri episodi del genere si stiano verificando in altre zone del Mezzogiorno”. Lo scorso novembre, anche Pupo raccontò di esser stato vittima degli strozzini. Usura cresciuta con la crisi coronavirus Secondo De Simone, gli strozzini starebbero costringendo genitori sommersi di debiti a dare i figli in pegno. In questo modo, lavorando in ... Leggi su thesocialpost

