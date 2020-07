Burkina Faso: scoperta fossa comune con 180 corpi (Di domenica 12 luglio 2020) Nel nord del Burkina Faso, secondo quanto riferito dall’organizzazione non governativa human Right Watch, sarebbe stata scoperta una fossa comune con almeno 180 corpi Sarebbero almeno 180 i corpi rinvenuti in una fossa comune nei pressi della città di Djibo, nel nord del Burkina Faso. A sostenerlo è Corinne Dufka, direttrice di Human Right Watch … Leggi su periodicodaily

