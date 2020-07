Pagelle Valladolid-Barcellona 0-1: voti, tabellino e ammonizioni Liga 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per il trentaseiesimo turno della Liga 2019/2020. Allo stadio Josè Zorrilla i blaugrana partono forte e dopo soli 15 minuti Messi sale in cattedra: straordinaria azione dell’argentino che in mezzo a quattro avversari serve Vidal. Il cileno con un diagonale perfetto trafigge Masip. Nella ripresa il Valladolid aumenta i giri e si rende più volte pericoloso, ma il Barcellona è attento e il risultato rimane inchiodato sullo 0-1. Valladolid (4-5-1): Masip 6; Moyano 6, Kiko 5, Sanchez 6, Raul Garcia 5.5 (25′ pt Martinez 6); Plano 5.5 (35′ st Rubio sv), San Emeterio 6, Fernandez 5 (1′ ... Leggi su sportface

