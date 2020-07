Maltempo, Giappone devastato dalle piogge torrenziali: esondano 92 fiumi, 63 morti e 16 dispersi (Di sabato 11 luglio 2020) Il Maltempo che ha interessato il Giappone, colpito da violente piogge torrenziali, ha causato danni e disagi. Continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale, a distanza di una settimana dall’inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamenti su ampie fasce del territorio. Il disastro naturale ha causato ad oggi 63 morti con almeno 16 dispersi, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità locali. In base ai dati del ministero dell’Ambiente, si sono verificate esondazioni lungo 92 fiumi in 10 diverse prefetture della regione del Kyushu, e 250 casi di devastazioni causate da frane, gran parte delle quali avvenute nelle prefettura di Kumamoto, dove ... Leggi su meteoweb.eu

Continuano le operazioni di soccorso nel Giappone sud-occidentale, a distanza di una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni e smottamen ...