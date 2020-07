Lo sfogo di un infermiere di Cremona: «Mentre pensate alle vacanze il virus fa ancora malati gravi». L’ospedale: «No ad allarmismi» (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio) «Attualmente i pazienti ricoverati con Coronavirus sono 10. La nostra Terapia Intensiva è “Free” da più di tre settimane». Arriva la risposta dell’Ast di Cremona dopo il polverone sollevato dal post pubblicato su Facebook da Luca Alini, infermiere dell’ospedale di Cremona, che ha sfogato la sua frustrazione nel vedere ricomparire il virus in maniera violenta anche negli ospedali. Nel frattempo, il post è stato cancellato. Il direttore sanitario dell’Ast, Rosario Canino, spiega che non c’è bisogno di dare sfogo «ad allarmismi privi di fondamento». Sì al senso di responsabilità e al rispetto delle norme di ... Leggi su open.online

