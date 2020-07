Genoa, Nicola: “Bisogna avere il fuoco dentro” (Di sabato 11 luglio 2020) Match ad alta tensione quella tra Genoa e Spal a Marassi. Gli ospiti sono ormai all'ultima spiaggia e con una vittoria riuscirebbero a scavalcare il Brescia, impegnato contro la Roma. Nicola ha caricato l'ambiente in conferenza stampa.Nicola: "BISOGNA avere IL fuoco DENTRO"caption id="attachment 928121" align="alignnone" width="300" Nicola Genoa (getty images)/captionQueste le parole dell'allenatore rossoblù: "Vogliamo vincere perché ci siamo fatti il mazzo e perché avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette partite che dobbiamo affrontare. Abbiamo conquistato punti, abbiamo lavorato. Abbiamo incontrato difficoltà e continuato a lavorare. E' una partita che dobbiamo vivere col gusto dell’opportunità. ... Leggi su itasportpress

