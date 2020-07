Formula 1, piove a dirotto e qualifiche a rischio. Ecco gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 11 luglio 2020) piove a dirotto sul circuito del Red Bull Ring e le terze prove libere del Gran Premio di Stiria di Formula 1 e qualifiche sono in dubbio. Il meteo ha già fermato la Formula 3 che dopo qualche incidente è stata interrotta la sessione dopo 15 giri (su 24 totali) con la vittoria del giovane danese Vesti. Se dovesse persistere la pioggia forte nel corso della giornata, saranno fondamentale i tempi segnati nelle seconde prove libere che potrebbero determinare la griglia di partenza della gara di domenica. Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti. Formula 1 – Gli ultimi aggiornamenti sul Gran Premio della Stiria Dopo quello che sta succedendo a Spielberg, con la pioggia che cade a ... Leggi su news.superscommesse

