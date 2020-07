Formula 1, Gp Stiria. Forte pioggia, cancellate le libere 3. A rischio le qualifiche (Di sabato 11 luglio 2020) Spielberg, Austria,, 11 luglio 2020 - Giorno di qualifiche nel Gp di Stiria , in Austria, di Formula 1. Ieri Max Verstappen ha spinto la sua Red Bull a segnare il miglior tempo in 1'03"660, mettendosi ... Leggi su quotidiano

