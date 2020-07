Cuccarini dopo Matano, da Baudo allo Zecchino D’oro: i nuovi progetti (Di sabato 11 luglio 2020) Buone notizie per Lorella Cuccarini: la sua carriera televisiva potrebbe avere degli ottimi risvolti con le proposte ricevute da Mamma Rai. L’ex ballerina è stata nominata come possibile conduttrice per lo Zecchino D’Oro, rassegna canora per bambini che vede alle sue spalle ben 62 edizioni. Un vero e proprio evento culturale che potrebbe giovare alla carriera di Lorella. Il direttore di Rai 1, secondo quanto citato dalla rivista Panorama, ha proposto all’ex conduttrice de La Vita In Diretta di prendere il timone della sessantatreesima edizione del concorso tanto amato dai bambini. Perfino il conduttore Carlo Conti, che dal 2017 è il direttore artistico dello Zecchino, si è detto contento della scelta, dando il via libera all’offerta fatta alla Cuccarini. Nel futuro televisivo ... Leggi su dilei

