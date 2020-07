Cortocircuito Ong: Medici Senza Frontiere accusata di razzismo (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug – In Medici Senza Frontiere c’è un “razzismo istituzionalizzato”. E’ l’incredibile accusa rivolta alla Ong da appartenenti all’Ong stessa. Un vero e proprio Cortocircuito buonista, che emerge da un documento di fine giugno sottoscritto da ben mille membri ed ex appartenenti dell’organizzazione internazionale. Una lettera di denuncia scritta dopo che Msf Italia aveva preso una particolare posizione nei confronti del movimento Black lives matter. In pratica secondo i vertici italiani dell’Ong è preferibile evitare di “usare il termine razzismo”, dicendo semmai che “tutte le vite contano”. Parole giudicate ambigue, per le quali i rappresentanti dell’organizzazione si sarebbero poi ... Leggi su ilprimatonazionale

