"Contagi da coronavirus in aumento? Ma se non dite...". Fusaro a Stasera Italia, il ditino (nell'occhio) contro la Lorenzin | Video (Di sabato 11 luglio 2020) Il ditino alzato di Diego Fusaro a Stasera Italia innervosisce le altre due ospiti, Beatrice Lorenzin e Claudia Fusani. "Possiamo discutere come gestire la crisi sanitaria del coronavirus, ma non si può negare che ci troviamo di fronte a una tragedia", spiega l'ex ministra della Sanità. E qui la conduttrice Veronica Gentili concede la parola che ascoltava in silenzio, ma con impazienza. "Il mito dei dati: sono sempre inseriti in una cornice interpretativa. Se io ho il coronavirus, sono asintomatico, muoio di infarto e vengo classificato come morto di coronavirus è sicuramente un dato oggettivo, ma interpretato in un certo modo. Se diciamo che sono aumentati i Contagi senza dire che ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in risalita, in 24 ore 229 nuovi casi. Oltre la metà sono in Lombardia. 12 le vittime, ieri er… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – Contagi ancora in salita: 276. 5mila tamponi in meno rispetto a ieri - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in #Usa,, 65 mila in 24 ore - GiorgioBassani5 : RT @LaVeritaWeb: Il premier annuncia che lo stato d'emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre Anche se i contagi sono sotto controllo, v… - albertocaldana : Coronavirus, nuovo picco di contagi in Emilia Romagna: sono 53, nessun morto. A Modena 7 nuovi … -