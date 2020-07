Venezia: il Mose funziona, laguna separata dal mare, le 78 paratoie si sollevano. Contestazione degli antagonisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Anche se il premier Conte ha tenuto a dichiarare che non si trattava di una passerella, erano presenti, oltre a lui, le ministre Lamorgese e De Micheli, e il Sen, piddino Luigi Zanda Leggi su firenzepost

espressonline : Le mazzette intorno alla costruzione del sistema di dighe mobili di Venezia sono finite in tasca a costruttori roma… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene alla cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose. ?? In diretta da V… - comunevenezia : ?? #Mose ?? A #Venezia il primo test di sollevamento in contemporanea delle 4 barriere del Mose ? Avviata dal presi… - magnagati86 : RT @ivomez: Che tristezza, Italia 2020. Mancava solo la Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare. #Mose #Venezia - TgrRai : RT @TgrVeneto: #10luglio #Venezia #Mose A bordo di una ventina di barche, hanno manifestato contro il sistema di dighe mobili, spingendosi… -