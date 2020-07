Valutazione Dirigenti Scolastici, Raggiunto Accordo (Di venerdì 10 luglio 2020) La Valutazione dei Dirigenti Scolastici dell’anno scolastico 2019/2020 è stata argomento di discussione. Il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali hanno infine Raggiunto un Accordo. Si è deciso che il procedimento di Valutazione dei Dirigenti Scolastici relativo all’anno scolastico 2019/2020 non avrà luogo, con conseguente mancata incidenza degli esiti sulla retribuzione di risultato. Inoltre la retribuzione di risultato verrà come sempre determinata in base alla complessità della sede di servizio. L’Amministrazione dichiara anche che si impegna ad inviare ai soggetti sindacali elementi conoscitivi sulle misure da adottare per la Valutazione della ... Leggi su youreduaction

RoccoTodero : @Marxtrixx Comunque la politica non molla già adesso con le gare, figurati adesso con limite a 150k. Dirigenti si p… - notteblanca : @jacopo_iacoboni Sono d'accordo con lei. Dopo una valutazione dell'anno scolastico appena trascorso con i miei figl… - GrazTo : RT @robertotofanel3: @AntonioNaddeo @sole24ore @PaoloBricco @aran Ho l'impressione che chi liquida lo smartworking con battute della specie… - bioccolo : RT @robertotofanel3: @AntonioNaddeo @sole24ore @PaoloBricco @aran Ho l'impressione che chi liquida lo smartworking con battute della specie… - robertotofanel3 : @AntonioNaddeo @sole24ore @PaoloBricco @aran Ho l'impressione che chi liquida lo smartworking con battute della spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Valutazione Dirigenti Dirigenti Scolastici, valutazione per a.s. 2019/20 non ci sarà Orizzonte Scuola Monteprandone studia il ritorno tra i banchi

Per organizzare il nuovo anno scolastico a Monteprandone secondo le linee guida dettate dal Governo si è svolto un incontro tra il comune e l’Istituto Comprensivo. Presenti per il Comune il sindaco Se ...

"Appalti pubblici concessi agli amici": 16 misure cautelari a Caltanissetta

Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori 'amici': è il cuore dell'inchiesta della procura di Caltanissetta sul comune di Santa Caterina Villermosa sfociata nell'esecuzione di un'ordinan ...

Per organizzare il nuovo anno scolastico a Monteprandone secondo le linee guida dettate dal Governo si è svolto un incontro tra il comune e l’Istituto Comprensivo. Presenti per il Comune il sindaco Se ...Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori 'amici': è il cuore dell'inchiesta della procura di Caltanissetta sul comune di Santa Caterina Villermosa sfociata nell'esecuzione di un'ordinan ...