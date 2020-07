‘Trono over’, ex fidanzato di Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’ annuncia: “Mi sposo, ho già firmato la promessa di matrimonio!” (Di venerdì 10 luglio 2020) Rocco Fredella, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha trovato l’amore nella compagna Doriana Bertola, hairstylist di Parma. Dopo aver fallito nell’intento di conquistare il cuore di Gemma Galgani, il cavaliere convive serenamente con la sua nuova fidanzata. Intervistato da Uomini e Donne Magazine ha svelato che è pronto a sposarsi: Ho organizzato per Doriana una sorpresa. Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio. La firma delle promesse tra i due è avvenuta nel castello di Alviano, lo stesso luogo dove Rocco aveva ricevuto il no da parte di Gemma: Sono andato proprio al castello dove ho beccato quel due di picche che, lo dico sinceramente, non ho mai digerito perché ... Leggi su isaechia

zazoomblog : Trono Over Pamela Barretta ritrova l’amore con Giovanni? La verità - #Trono #Pamela #Barretta #ritrova - infoitcultura : Trono over Ida Platano osa senza Riccardo | Foto senza veli su Instagram - moonshadow_369 : C'è il Trono Over che li aspetta. #TemptationIsland - marco_strepa : Sofia Trono over stagione 2020/21 di Uomini e donne #TemptationIsland - __kdms__ : RT @AliceTresca: Se siamo tutti d’accordo direi che Lorenzo possa prendere benissimo il posto di Tinì al trono over #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Maria De Filippi conferma: "Arriva Uomini e Donne degli over 70" TVblog.it