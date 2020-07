Siria, «For Sama»: il documentario sull’assedio di Aleppo raccontato da una madre alla figlia (Di venerdì 10 luglio 2020) Arriva su Rai 3 in seconda serata il documentario sulla guerra in Siria realizzato dalla cineasta Siriana Waad al Kateab e dal regista Edward Watts. Candidato agli ultimi premi Oscar, For Sama racconta attraverso gli occhi di una madre – e attivista – le immagini di una Aleppo devastata dalle bombe russe e assediata nel 2016 dall’esercito del presidente Siriano Bashar al Assad. La testimonianza di una madre alla figlia: «Ho bisogno che tu capisca perché siamo rimasti». Con lei l’amico e poi marito Hamza, medico dell’ultimo ospedale rimasto operativo in città. «Sama, sei la cosa più bella della nostra vita. Ma in ... Leggi su open.online

MARCOTOMBESI2 : ONU: Russia e Cina lanciano il veto spregevole di aiuti salvavita a milioni di civili in Siria Amnesty condemns Rus… - OnlyPopPlease1 : RT @Doc3Rai: 'Ero al quarto anno di economia quando è iniziata la rivoluzione. La dittatura degli Assad regnava in Siria da quando tuo non… - Carmela_oltre : RT @Doc3Rai: 'Ero al quarto anno di economia quando è iniziata la rivoluzione. La dittatura degli Assad regnava in Siria da quando tuo non… - MilettoMaria : RT @Doc3Rai: 'Ero al quarto anno di economia quando è iniziata la rivoluzione. La dittatura degli Assad regnava in Siria da quando tuo non… - giuppihair66 : RT @Doc3Rai: 'Ero al quarto anno di economia quando è iniziata la rivoluzione. La dittatura degli Assad regnava in Siria da quando tuo non… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria For Siria, «For Sama»: il documentario sull’assedio di Aleppo raccontato da una madre alla figlia Open Siria: Parlamento europeo approva finanziamento 585 milioni di euro a sostegno rifugiati

Bruxelles, 10 lug 15:18 - (Agenzia Nova) - Il Parlamento europeo ha approvato oggi un finanziamento di 585 milioni di euro per sostenere i rifugiati siriani in Giordania, Turchia e Libano. Lo riferisc ...

Belen Rodriguez, le confidenze di un amico: "Vi pare normale". E Cannavacciuolo...

Francesca Cipriani ha festeggiato a Milano il suo 36esimo compleanno (quasi) nuda.Abito scuro e trasparente per la Pupa più amata d’Italia che non ha lasciato spazio all’immaginazione mostrando con or ...

Bruxelles, 10 lug 15:18 - (Agenzia Nova) - Il Parlamento europeo ha approvato oggi un finanziamento di 585 milioni di euro per sostenere i rifugiati siriani in Giordania, Turchia e Libano. Lo riferisc ...Francesca Cipriani ha festeggiato a Milano il suo 36esimo compleanno (quasi) nuda.Abito scuro e trasparente per la Pupa più amata d’Italia che non ha lasciato spazio all’immaginazione mostrando con or ...