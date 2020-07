Roma. Al Bioparco nascono due leoncine (Di venerdì 10 luglio 2020) La grande famiglia del Bioparco di Roma si allarga ancora, con l’eccezionale nascita in cattivita’ lo scorso 29 aprile, in pieno lockdown, di due cucciole di leone asiatico. Che, pero’, non hanno ancora un nome: a darglielo saranno i bimbi Romani, che potranno partecipare a un contest sui canali social dell’ex Giardino zoologico di Villa Borghese. Le due leoncine sono state ‘presentate’ al pubblico stamattina alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, del presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti: la nascita di queste femmine di leone asiatico (Panthera Leo Persica), uno degli animali a maggior rischio di estinzione del pianeta, rappresenta un evento storico per il ... Leggi su romadailynews

Il centro estivo del Bioparco di Roma ha aperto i battenti in piena sicurezza. Si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30. Le attività sono tutte ...

Nonostante la crisi che, con il Coronavirus, si è abbattuta anche sulle casse del Bioparco (che deve larga parte del suo sostentamento economico ai suoi visitatori), il personale ha potuto assistere, ...

