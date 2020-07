Ragazzi morti a Terni, droga nei drink: hanno assunto metadone per sbaglio (Di venerdì 10 luglio 2020) I due adolescenti morti a Terni hanno miscelato ai loro drink metadone al posto della codeina. Proprio lo scambio di sostanze sarebbe stato fatale. La tragica morte di Flavio Pressuttari e Gianluca Alonzi, i due adolescenti trovati morti in casa a Terni, ha portato alla scoperta di una pericolosa abitudine tra i minorenni. A seguito … L'articolo Ragazzi morti a Terni, droga nei drink: hanno assunto metadone per sbaglio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

