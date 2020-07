Oscar Isaac e Michelle Williams insieme per un nuovo atteso progetto (Di venerdì 10 luglio 2020) Due dei volti più in voga e apprezzati di questi ultimi tempi, ossia Michelle Williams e Oscar Isaac, divideranno la scena per il loro prossimo e già molto atteso progetto. Stando a quanto riportato da Variety, i vincitori del Golden Globe Oscar Isaac (atteso anche in The Card Counter) e Michelle Williams (protagonista di Dopo il … L'articolo Oscar Isaac e Michelle Williams insieme per un nuovo atteso progetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

