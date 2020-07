Napoli, lo spettacolo della Pompei subacquea: il complesso termale del Parco Sommerso di Baia (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo quasi 20 anni dall’istituzione del Parco Sommerso, avvenuta nel 2002, il Parco archeologico dei Campi Flegrei apre oggi al pubblico il nuovo percorso di visita al Parco Sommerso di Baia. Al centro tra il noto Ninfeo di Claudio e la Villa dei Pisoni, un intero nuovo isolato è stato esaminato in questi ultimi mesi: ci troviamo di fronte ad un complesso di oltre 2500 metri quadrati, affacciato sul Lacus Baianus, il bacino su cui in età romana si distendeva l’intero centro di Baia. Le indagini, tutt’ora in corso, hanno individuato un complesso termale, inserito probabilmente in una residenza privata, ancora in gran parte da indagare. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

ItalyMFA : Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia ??Non perdere 'La mistica del cosmo” di Raffaella Ambrosino, domani da… - Noovyis : (Napoli, lo spettacolo della Pompei subacquea: il complesso termale del Parco Sommerso di Baia) - - ItalyinPhilly : RT @ItalyMFA: Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia ??Non perdere 'La mistica del cosmo” di Raffaella Ambrosino, domani dalle 21.00… - GiulianaCavall9 : Spettacolo. A Napoli dove? - TerraDiPalma : RT @NapoliTFI: Una live performance sulla fragilità dell’essere umano di fronte alla grandezza del creato ???? Oggi LA MISTICA DEL COSMO è in… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spettacolo Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania Napoli da Vivere Napoli, lo spettacolo della Pompei subacquea: il complesso termale del Parco Sommerso di Baia

Dopo quasi 20 anni dall’istituzione del Parco Sommerso, avvenuta nel 2002, il Parco archeologico dei Campi Flegrei apre oggi al pubblico il nuovo percorso di visita al Parco Sommerso di Baia. Al centr ...

Beteyà Color in the night a Catania

Catania - Sette serate come i colori dell’arcobaleno che guardano e credono in un futuro migliore con l’obiettivo di coniugare arte, teatro, moda, musica e spettacolo in nome dell’integrazione cultura ...

Dopo quasi 20 anni dall’istituzione del Parco Sommerso, avvenuta nel 2002, il Parco archeologico dei Campi Flegrei apre oggi al pubblico il nuovo percorso di visita al Parco Sommerso di Baia. Al centr ...Catania - Sette serate come i colori dell’arcobaleno che guardano e credono in un futuro migliore con l’obiettivo di coniugare arte, teatro, moda, musica e spettacolo in nome dell’integrazione cultura ...