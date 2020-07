Champions, per la Juve potrebbe esserci la vincente tra City e Real. Atalanta contro Psg (Di venerdì 10 luglio 2020) Sfida difficile se i bianconeri batteranno il Lione. Il Napoli, se elimina il Barcellona, troverà il Bayern o il Chelsea. Sognano i bergamaschi. In Europa League l’Inter potrebbe affrontare Rangers o Bayer, nel destino della Roma Olimpiacos o Wolverhampton Leggi su lastampa

