Autostrade nella bufera, Toti chiede i danni. Indagato l’ad Tomasi per attentato alla sicurezza e frode (Di venerdì 10 luglio 2020) Genova, 10 lug – Nuove grane per Autostrade per l’Italia in Liguria. Roberto Tomasi, attuale amministratore delegato di Aspi, è Indagato nel fascicolo della procura di Genova in cui si contestano i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Tomasi – sia chiaro – non è Indagato come ad della società del gruppo Atlantia (di proprietà della famiglia Benetton), ma in merito alla sua attività svolta quando era responsabile della progettazione e dell’installazione dei pannelli sulla rete autostradale. Nello specifico, quando aveva partecipato al Comitato grandi opere che deliberò l’acquisto e la ... Leggi su ilprimatonazionale

