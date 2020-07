Meteo BOLOGNA: dal CALDO ai TEMPORALI, con calo termico (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Meteo su BOLOGNA vedrà tempo assolato e CALDO venerdì, con la temperatura che potrà raggiungere anche i 35 gradi. Sabato è atteso un peggioramento tra pomeriggio e sera, con rischio di TEMPORALI anche forti. Le temperature caleranno nel weekend. Venerdì 10: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero termico: circa 4200 metri. Sabato 11: poco nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 8 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero termico: circa 3900 metri. Domenica 12: quasi ... Leggi su meteogiornale

Nutizieri : Meteo, le previsioni del week-end a Bologna e provincia: pioggia e temperature in deciso calo… - MaRea83423192 : Attenzione, un'alta marea di poesia errante è in arrivo nella città di Prato. Previsioni fornite dal servizio mete… - zazoomblog : Meteo Bologna domani venerdì 10 luglio: bel tempo - #Meteo #Bologna #domani #venerdì - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 35° C e minima di 21° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - MaRea83423192 : Attenzione, si comunica che domani è in arrivo un'alta marea di poesia errante nella città di Prato. Previsioni f… -