Manchester United, finalmente Pogba: il francese trova il primo gol stagionale (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo i tanti problemi fisici che lo hanno colpito durante la stagione, si è finalmente sbloccato Paul Pogba: infatti, questa sera, il centrocampista francese ha trovato il primo gol stagionale in campionato nella gara vinta 3-0 dal suo Manchester United contro l’Aston Villa. Di Bruno Fernandes e Greenwood le altre reti. Ora, i Red Devils si portano a -1 dal Leicester, quarto in classifica. Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League L'articolo Manchester United, finalmente Pogba: il francese trova il primo gol stagionale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

