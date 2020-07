La lista nera anti-Covid: ecco chi viene respinto (Di giovedì 9 luglio 2020) Valentina Dardari Alt a chi arriva da Perù, Brasile, Bangladesh e altri 10 Paesi. Gli italiani potranno tornare ma dovranno restare in quarantena per due settimane. Sospesi tutti i voli, sia diretti che indiretti L’Italia chiude a 13 Paesi a rischio coronavirus. Tra questi anche Brasile, Perù e Bangladesh. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito i ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti. Italia: confini chiusi a 13 Paesi L'ordinanza dispone il divieto di ingresso e di transito nel nostro Paese a coloro che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o sono transitati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. In una nota, il ministero di Lungotevere Ripa ... Leggi su ilgiornale

TgrRaiFVG : Ministero della Salute: stop agli ingressi da Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Moldova. I 4paesi - che ha… - IlFriuli : Coronavirus, stop agli arrivi da 13 Paesi a rischio. Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che dispo… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Mercato - La lista nera di Conte a centrocampo: almeno tre elementi in partenza, c'è anche Vecino - - Mirith_ : @RenatoLega @2_maccari @Lucacenti3 @a_catuso @MusanteSabrina @25O319 @_8Debora_ @nonstoasinistra Non ci capisco nie… - _enzenz : RT @passione_inter: Mercato - La lista nera di Conte a centrocampo: almeno tre elementi in partenza, c'è anche Vecino - -

Ultime Notizie dalla rete : lista nera La lista nera anti-Covid: ecco chi viene respinto il Giornale La lista nera anti-Covid: ecco chi viene respinto

L’Italia chiude a 13 Paesi a rischio coronavirus. Tra questi anche Brasile, Perù e Bangladesh. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito i mini ...

Usa, Trump: dazi, il prosecco finisce nella lista nera. "Danno incalcolabile"

Coldiretti in una nota: "Gli Stati Uniti sono il principale mercato estero". Favore ai fake tedeschi Kressecco e Meer-Secco Donald Trump ha messo nel mirino il prosecco. Le pregiate bollicine della Va ...

L’Italia chiude a 13 Paesi a rischio coronavirus. Tra questi anche Brasile, Perù e Bangladesh. Lo prevede l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver sentito i mini ...Coldiretti in una nota: "Gli Stati Uniti sono il principale mercato estero". Favore ai fake tedeschi Kressecco e Meer-Secco Donald Trump ha messo nel mirino il prosecco. Le pregiate bollicine della Va ...