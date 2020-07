Formula 1, GP Stiria 2020, Hamilton: “È ancora presto per sentire pressione” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Se sento la pressione dopo la vittoria all’esordio di Bottas? No, è troppo presto per sentire la pressione. Devo solamente fare un lavoro migliore, questo è quello per cui vivo“. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, dopo il quarto posto conquistato al GP d’Austria. Leggi su sportface

