Fonseca: “Dzeko? Non importa se non segna. Su Zaniolo…” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro il Parma. Ecco le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro il Parma. Ecco le sue parole: «È vero che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molte situazioni da gol. Quello che è importante è creare occasioni, anche Dzeko ha lavorato molto in questa partita. Per me non è importante il gol, è importante fare gol. Zaniolo? Spero di potergli dare minuti, ma l’importante è l’interesse della squadra» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

