Firenze, reddito cittadinanza: in città ne fruiscono 13.000 persone, il Comune le usi per pulire i giardini (Di giovedì 9 luglio 2020) In Toscana il numero di persone che percepisce il reddito di cittadinanza è pari a 73.543 persone, che potrebbero essere utilizzate per lavori socialmente utili Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Firenze reddito Reddito di cittadinanza, a Firenze lo prendono in 13.466 Nove da Firenze SPY PD/ Sindaci, rimpasto di governo e M5s: l’ultima scommessa di Zingaretti

Zingaretti sa che la tattica del rinvio di Conte può costarli cara. Due i principali obiettivi: un rimpasto di governo e le comunali del 2022 La situazione di stallo che si è creata intorno a Conte e ...

Studiare in Toscana è sicuro. Oltre 6,5 milioni di misure Covid per studenti e borsisti

Istruzione universitaria o altri percorsi post diploma, studiare in Toscana è sicuro. E’ sicuro dal punto di vista formativo e del diritto allo studio perché la Toscana offre servizi specifici per sem ...

