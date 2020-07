Champions, alla CBS i diritti delle stagioni 19/20 e 20/21 (Di giovedì 9 luglio 2020) La CBS Sports trasmetterà le partite della UEFA Champions League e dell’Europa League nel 2019/20 e nel 2020/21. Lo riporta World Soccer Talk, spiegando che l’emittente con sede negli Stati Uniti trasmetterà le sfide delle due competizioni un anno prima del previsto, dopo la decisione di Turner Sports di mettere fine all’accordo con la UEFA. … L'articolo Champions, alla CBS i diritti delle stagioni 19/20 e 20/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, alla CBS i diritti delle stagioni 19/20 e 20/21: La CBS Sports trasmetterà le partite de… - CalcioFinanza : #ChampionsLeague, alla #CBS i diritti delle stagioni 19/20 e 20/21 - andreozzi93 : @Bonaz54061306 @xaiacex @battitomilan7 @capuanogio Come mai non rispondi? Quando parteciperete alla champions? - volleymaniaweb : La CEV ammette la Savino del Bene Scandicci alla prossima edizione della CEV Champions League Volley - Peppedema921 : @BlaDzZ_ @radiopuntonuovo @Chiariello_CS @MarcoGiordano6 @AleMontano17 Quello che leggi no? Perché aspettare in ete… -