WTA Palermo – Si prospetta un tabellone super: wild card a Camila Giorgi, Halep e Pliskova ci pensano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il tennis femminile è pronto a tonare in campo, fra poco più di un mese, e lo farà da Palermo. Il prossimo 3 agosto, il Country Time Club di Palermo, ospiterà il primo torneo del tennis in rosa post-Covid, con un tabellone che si prospetta straordinario. Sono tante le tenniste che vogliono sfruttare la tappa siciliana per tornare subito in forma e, perchè no, guadagnare i 225.000 dollari di prize money che, dopo la crisi Coronavirus, non fanno male di certo. Ci sarà Aryna Sabalenka, tennista che gravita spesso in top 10 (attualmente 11ª) più altre 5 top 20 come Martic, Rybarikina, Vondrousova e Sakkari. Presente la campionessa del Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko, così come la pluricampionessa Slam di doppio Kiki Mladenovic. In dubbio due big come ... Leggi su sportfair

