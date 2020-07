Reddito di cittadinanza, decurtazione fino al 20% del reddito non speso: come funziona (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non hai speso tutti soldi che ti sono stati accreditati sulla RdC card, ossia la carta prepagata in cui ricevi il reddito di cittadinanza? Attenzione: sappi che lo Stato può riprendersi nel mese successivo ciò che non hai speso oppure prelevato, fino al 20% del reddito non consumato. Infatti è stato adottato il decreto attuativo di cui all’art. 3, co. 15 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ossia il Decreto 2 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, recante le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Le novità, in particolare, entreranno in vigore a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto in commento, quindi a decorrere dal mese di luglio 2020. Ma come avviene nel ... Leggi su leggioggi

ilfoglio_it : Reddito di cittadinanza, nel Pnr i dati del flop: appena il 5,3% dei percettori ha trovato un lavoro. E solo lo 0,3… - Antonio_Tajani : Viviamo nel Paese in cui ci sono forze di polizia che guadagnano poco più di chi percepisce il reddito di cittadina… - fanpage : 'Basta reddito di cittadinanza, sussidi e assistenzialismo' - zazoomblog : Reddito di cittadinanza entra nel PNR: in vista cambiamenti per il sussidio - #Reddito #cittadinanza #entra #vista - 2_italie : RT @SalvatoreMirag7: Nel 2018 lo Stato ha investito 3,5 mrd in meno al Sud. Nessun impatto su occupazione dal reddito di cittadinanza. Nel… -