Rabiot pensa positivo: «Non il risultato che volevamo, ma restiamo a +7!» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rabiot: «Non il risultato che volevamo, ma restiamo a +7!». Il messaggio del centrocampista francese della Juventus Una grande prestazione e un gol eccezionale per Adrien Rabiot col Milan. Questo il messaggio del francese dopo la sconfitta di San Siro: «Questo non è il risultato che volevamo ma rimaniamo a +7!! Ora guardiamo in avanti, c’è un’altra sfida importante sabato!». View this post on Instagram Questo non è il risultato che volevamo ma rimaniamo a +7 💪🏼 !! Ora guardiamo in avanti, cè un'altra sfida importante sabato ! #MilanJuve #ForzaJuve #FinoAllaFine A post shared by Adrien ... Leggi su calcionews24

